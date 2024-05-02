Костомаров нанес символический удар по мячу перед матчем Кубка России ЦСКА — «Зенит»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров нанес символический удар по мячу перед матчем ФОНБЕТ Кубка России по футболу между ЦСКА и «Зенитом».

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В четверг армейцы принимают «Зенит» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Вместе с Костомаровым на поле вышла и его супруга, чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в связи с осложнением пневмонии. У 47‑летнего спортсмена начался некроз тканей, он перенес несколько ампутаций конечностей.

Позднее Костомаров прошел процедуру протезирования и несколько раз выступил на ледовых шоу вместе с женой. Прямую трансляцию игры смотрите в эти минуты на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.