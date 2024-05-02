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«Спартак» узнал соперника по финалу Пути регионов Кубка России

Московский «Спартак» узнал соперника по финалу Пути регионов Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Спартак» узнал соперника по финалу Пути регионов Кубка России
© РИА Новости

В четверг, 2 мая, в полуфинале нижней сетки турнира «Ростов» дома принимал «Балтику». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч забил Тигран Аванесян на четвертой минуте.

В финале Пути регионов калининградцы сыграют со «Спартаком», который в своем полуфинале победил «Динамо» (2:0). Встреча за право сыграть в решающем матче турнира пройдет 14 мая.

Финал Кубка России состоится 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.

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