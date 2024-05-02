«Зенит» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» дома одержал победу над екатеринбургским «Уралмашем» в пятом матче четвертьфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Октавиус Эллис из «Уралмаша», набравший 26 очков.

В составе «Зенита» 22 очка заработал Кайл Курич. Счет в серии до трех побед стал 3–2 в пользу «Зенита». В полуфинале турнира петербургская команда встретится с московским ЦСКА, который в четвертьфинальной серии оказался сильнее красноярского «Енисея» (3–0). В другом полуфинале сыграют финалисты предыдущего розыгрыша — казанский УНИКС и «Локомотив‑Кубань».