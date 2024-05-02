ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" в Кубке России

Московский ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграли вничью 1:1 в первом матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу.

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Так получилось, что ЦСКА и "Зенит" в ближайшее время должны провести сразу три матча друг против друга - два в финале пути РПЛ Кубка России и один в чемпионате РПЛ.

Первая из этих встреч прошла в четверг в Москве. Накануне игры стало известно, что "Зенит" продлит контракт с Сергеем Семаком до 2030 года. Впрочем, в последних матчах команда показала далеко не лучший футбол и потерпела два поражения.

В самом начале встречи бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым не отреагировала на весьма грубую игру защитника армейцев Мойзеса. Бразильцу откровенно везет - он не получил красную карточку во встрече со "Спартаком", избежал наказания и на этот раз.

ЦСКА смог открыть счет на 19-й минуте, но радость оказалась преждевременной. Федор Чалов оказался в положении "вне игры".

В дальнейшем ЦСКА выглядел все же предпочтительнее, "Зенит" снова не впечатлял. В начале второй половины Антон Заболотный буквально заковырял мяч в сетку.

Лишь пропустив, "Зенит" пошел вперед. И смог отыграться благодаря голу Александра Ерохина. Ничья - 1:1, ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге.