Тренер «Зенита» прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что переход нападающего «Аль‑Хиляля» Неймара в клуб из Санкт‑Петербурга маловероятен. Ранее известный бразильский экс‑футболист Кафу заявил, что Неймар может рассмотреть вариант с «Зенитом», если петербургский клуб сделает соответствующее предложение.

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— Неймар в «Зените» — это реально?

— Думаю, что это маловероятно. Все‑таки его зарплата немножко отличается от той, что получают наши футболисты, — цитирует Оливейру matchtv.ru.

В октябре 2023 года Неймар получил травму крестообразной связки, после которой восстанавливался на родине. Недавно 32‑летний бразилец вернулся в расположение «Аль‑Хиляля». Неймар дважды становился чемпионом Испании в составе «Барселоны», выигрывал Лигу чемпионов, он также является пятикратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ».