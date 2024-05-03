Илич прокомментировал возможное назначение в «Пари НН»
Бывший главный тренер «Атромитоса» Саша Илич высказался о том, насколько вероятным является его назначение на пост наставника «Пари НН».
«Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете — произойдет это или нет», — сказал Илич Sport24.
Ранее генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что руководство ведет переговоры с сербским специалистом.
Илич занимал пост главного тренера греческой «Атромитосы», который покинул. После 26 туров команда с 28 очками занимает восьмое место в чемпионате Греции.
После 26 туров «Пари НН» с 28 очками занимает 11-е место в РПЛ. Отрыв от команд в зоне стыковых матчей составляет два очка.