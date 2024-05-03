Илич прокомментировал возможное назначение в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Атромитоса» Саша Илич высказался о том, насколько вероятным является его назначение на пост наставника «Пари НН».

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«Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы все узнаете — произойдет это или нет», — сказал Илич Sport24.

Ранее генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что руководство ведет переговоры с сербским специалистом.

Илич занимал пост главного тренера греческой «Атромитосы», который покинул. После 26 туров команда с 28 очками занимает восьмое место в чемпионате Греции.

После 26 туров «Пари НН» с 28 очками занимает 11-е место в РПЛ. Отрыв от команд в зоне стыковых матчей составляет два очка.