Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

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В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2) нападающий отметился дублем.

Конкуренцию бразильскому футболисту за эту награду составил центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус принял участие в восьми матчах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.