$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

Глушаков отреагировал на слухи об отстранении из состава «Урарту»

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков отреагировал на слухи об отстранении из состава команды.

Глушаков отреагировал на слухи об отстранении из состава «Урарту»
© Чемпионат.com
«Зачем мне бред какой-то комментировать? Есть заключение УЗИ. После игры можете набрать тренеру и всё у него спросить», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не попал в заявку «Урарту» на матч 32-го тура чемпионата Армении с «Шираком» из-за конфликта с одноклубником. Причиной конфликта назывались «романтические взаимоотношения» Дениса Глушакова с женой другого футболиста. Позднее в клубе сообщили, что Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление.

Встреча «Урарту» с «Шираком» проходит в эти минуты. На момент написания новости «Урарту» впереди — 1:0.

Футбол
Мария Куцубеева
Денис Глушаков
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости