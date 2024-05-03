«Урарту» опубликовал заявление по поводу травмы Глушакова

Армянский «Урарту» на официальном сайте сообщил о характере травмы российского полузащитника Дениса Глушакова. Ранее появилась информация, что Глушаков не попал в заявку «Урарту» на матч 32-го тура чемпионата Армении с «Шираком» (0:0) из-за конфликта с одноклубником. Причиной конфликта назывались «романтические взаимоотношения» Дениса Глушакова с женой другого футболиста.

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