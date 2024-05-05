Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил два рекорда в МЛС после матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

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В этой встрече аргентинский нападающий забил гол и сделал пять результативных передач.

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось сделать пять результативных передач в одном матче. Также он первым в МЛС набрал шесть очков за одну игру.

Напомним, в этой встрече хет-трик оформил уругвайский нападающий Луис Суарес. Также на счету Суареса результативная передача.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» с 17 очками расположился на седьмой строчке сводной таблицы.