Агент Захаряна рассказал о давлении на игрока в России

Геннадий Голубин, представитель полузащитника сборной России и "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о завершении адаптации футболиста в испанском чемпионате. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Давление было только в России. Все ждали от него каких-то свершений, что он сразу разорвет Ла Лигу. А в Испании никакого давления не было. Мы много раз говорили о том, что Арсену нужно было адаптироваться. Естественно, когда адаптация прошла, пришла и игра", - сказал Голубин.

19 августа 2023 года "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против "Лас-Пальмас", появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 25 матчей (1+2). Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" в матче Лиги чемпионов против "Бенфики". В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.