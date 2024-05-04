Экс-игрок «Манчестер Сити»: Месси был генетически модифицирован

Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Джои Бартон заявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в молодом возрасте принимал стероиды, что повлияло на его рост. Его слова приводит Daily Mail.

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«Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти. Насколько я знаю, больше никто не делал подобного», — заявил Бартон.

В в 1997 году медицинское обследование показало, что у Месси дефицит гормона роста (GHD), из-за чего он должен был ежедневно колоть себе инъекции с гормоном роста.

После 11 матчей сезона «Интер Майами» с 21-м набранным очком лидирует в чемпионате. На три очка меньше у идущего вторым «Реала Солт-Лейк». Однако у команды есть одна игра в запасе.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел шесть матчей, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

С 2003 по 2021 год Месси выступал за каталонскую «Барселону».

Ранее тренер «Интер Майами» заявил, что не дает Месси установки перед матчем.