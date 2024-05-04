«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче 27 тура РПЛ

«Оренбург» на своем поле победил «Крылья Советов» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Три факта

1. «Оренбург» прервал четырехматчевую серию из поражений во всех турнирах. В предыдущих играх команда Давида Деограсии уступила с общим счетом 4:9.

2. Защитник «Оренбурга» Матиас Перес и хавбек «Крыльев Советов» Амар Рахманович забили по шестому голу в нынешнем розыгрыше РПЛ. Нападающий «Оренбурга» Воробьев отметился седьмым голом в текущем сезоне чемпионата России.

3. «Крылья Советов» проиграли во втором из последних пяти матчей РПЛ. Всего в данных встречах команда Игоря Осинькина одержала две победы, единожды сыграла вничью и потерпела два поражения.

РПЛ. 27-й тур

«Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:1

Голы: Перес, 24, с пенальти (1:0); Рахманович, 53 (1:1); Воробьев, 367 (2:1).