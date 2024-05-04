Симоне Индзаги обратился с посланием к фанатам «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги через итальянские СМИ обратился к болельщикам миланского клуба после выигранного досрочно титула чемпиона Серии А в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Calciomercato.com, ссылаясь на Corriere della Sera.

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«Добро пожаловать в нашу историю, сотканную из страсти и великих побед. Вторая звезда принадлежит «нерадзурри». С самого начала была только одна цель: заставить город и всех его людей гордиться.

Путь к триумфу был прекрасен, вторая звезда на груди символизирует усилия, жертвы и талант всех людей, составляющих нашу семью. Подобно великому «Интеру» Эрреры, который много лет назад завоевал свою первую звезду, сегодня мы тоже вписываем одну из самых важных страниц в историю нашего клуба. Особая благодарность президенту Стивену Чжану, который хотел видеть меня в «Интере» и всегда был рядом с нами, никогда не позволяя нам ни в чем испытывать недостаток. Спасибо всем директорам, с которыми я работал, которые дали нам возможность выполнять нашу работу как можно лучше. Спасибо всему моему персоналу и людям, с которыми я разделил это великолепное путешествие, без чьей преданности мы бы не достигли нашей великой цели. Но прежде всего благодаря моим игрокам, настоящим героям многих сражений, которыми гордятся болельщики «нерадзурри» по всему миру. Бесконечное спасибо моей семье, которая является моим убежищем и постоянной поддержкой в моей жизни как тренера. За эти три года вместе с клубом, моими игроками и этой фантастической командой мы показали отличный футбол, столкнулись с трудностями и выиграли множество трофеев, блестяще сыграв в финале Лиги чемпионов, где нам могло бы повезти больше. Мы всегда старались заставлять болельщиков, которые следят за нами каждую неделю, гордиться, они вдохновляют нас всегда добиваться большего во всех новых испытаниях, с которыми мы сталкиваемся. Я надеюсь, что эта история вдохновит тех, кто мечтает достичь своих целей, продемонстрировав, что благодаря ежедневному труду, решимости и самопожертвованию любое желание может стать реальностью. В самый трудный момент мы сплотились ещё больше и стали семьей. Я никогда этого не забуду. Хорошее никогда не забывается и остается навсегда. Всегда за «Интер», — сказал Индзаги в своём обращении.

Напомним, миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков.