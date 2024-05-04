Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение каталонцев позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему сегодня «Кадис», досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024.

После этого матча отрыв идущего на первом месте мадридского «Реала» от располагающей на втором месте «Жироны» составляет 13 очков за четыре тура до конца чемпионата. Команда не имеет математических шансов догнать «сливочных»

В предыдущий раз «королевский» клуб становился чемпионом в сезоне-2021/2022.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Таким образом, «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.