«Реал» разгромил «Кадис» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» одержал победу над «Кадисом» в домашнем матче 34‑го тура чемпионата Испании.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Браим Диас, Джуд Беллингем и Хоселу.

«Реал» с 87 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Если позже в субботу идущая второй «Барселона» (73) не обыграет на выезде «Жирону» (71), то команда Карло Анчелотти досрочно выиграет чемпионат Испании. «Кадис» (26) идет 18‑м.

«Реал» в следующем туре 11 мая сыграет в гостях с «Гранадой», «Кадис» на следующий день примет «Хетафе».

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 2023-24. ТУР 34

«Реал» (Мадрид) — «Кадис» (Кадис) — 3:0 (0:0)

Голы: Диас, 51. Беллингем, 68. Санмартин, 90.