Финал "пути регионов" Кубка России по футболу пройдет 14 мая

Финальный матч "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу пройдет в Калининграде 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" начнется в 20:45 мск. Победитель матча в суперфинале Кубка России сыграет с лучшим из противостояния между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" (первая встреча - 1:1). Ответная игра финала "пути Российской премьер-лиги" пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.

Суперфинал пройдет 2 июня на московском стадионе "Лужники". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).