Семин назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лучших футболистах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

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«Если называть тройку лучших игроков в РПЛ, Тюкавин для меня на первом месте. После него сложно назвать более ярких людей, но выберу Кассьерру из «Зенита», сейчас это лучший бомбардир чемпионата. Третьим назову его одноклубника Вендела», – приводит слова Семина Sport24.ru.

Семин также заявил, что счетает Сергея Семака лучшим тренером чемпионата России, поскольку «Зенит» под его руководством идет на первом месте в турнирной таблице.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне чемпионата России форвард принял учасие в 26 матчах, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. С этим результатом нападающий занимает третье место в гонке бомбардиров турнира, уступая форварду «Краснодара» Джону Кордобе (14 голов) и нападающему «Зенита» Матео Кассьерре (16 голов).

В декабре 2023 года Тюкавин продлил контракт с «Динамо», новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 12 млн евро.