"Краснодар" проиграл "Ахмату" и упустил шанс выйти в лидеры в РПЛ

В субботу вечером в матче 27-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" дома неожиданно уступил "Ахмату" из Грозного - 0:1 (0:0). "Быки", имея на счету 50 очков, по-прежнему вместе с "Зенитом" делят лидерство в футбольном первенстве страны. Однако питерский клуб может выйти на чистое первое место в случае победы шестого мая на выезде над воронежским "Факелом".

© Пресс-служба ФК "Краснодар"

"Краснодар" первым из тройки участников золотой гонки за чемпионским титулом выходит на арену в очередном туре. Столичному "Динамо" и питерскому "Зениту" предстоит это сделать в воскресенье и понедельник. Таким образом, южане имеют возможность вернуться в единоличные лидеры турнира впервые с начала марта, когда они еще при Владимире Ивиче уступили в гостях "Ростову" (1:2).

А для пришедшего вскоре на место уволенного серба нынешнего наставника "быков" Мурада Мусаева сегодняшняя встреча явно станет особенной и еще под одной причине. Третьего апреля 2021 года именно после разгромного домашнего поражения от "Ахмата" со счетом 0:5 он подал в отставку с поста главного тренера "Краснодара", который к тому моменту занимал несколько лет.

Что касается коллектива из столицы Чечни, то с новым наставником Магомедом Адиевым, одержав три подряд виктории, он с 15-го места поднялся сразу на десятое. Однако до зоны вылета, из которой пытаются выбраться сразу шесть команд, грозненцев отделяют всего несколько очков, поэтому "Ахмат" по-прежнему остро нуждается в их пополнении.

В очень живом дебюте поединка хозяева попытались перевести основные действия на чужую половину, однако многие их передачи оказывались неточными, что позволяло грозненцам мгновенно отвечать резкими - в основном по правому флангу - выпадами. Именно отсюда и возник первый опасный момент. На восьмой минуте Мохамед Конате сместился отсюда в центр и сильно выстрелил метров с 20-ти. Матвей Сафонов вытащил в прыжке мяч из своего правого угла.

В свою очередь, главный снайпер кубанцев Джон Кордоба по истечении первой четверти головой с метров с семи пробил прямо в Георгия Шелия, а Кевин Кастаньо едва не поразил ворота гостей ударом через себя.

Постепенно "Краснодар" полностью завладел инициативой, заставив соперника отойти к собственной штрафной большим числом футболистов. И найти прорехи в такой плотной и вязкой обороне у "черно-зеленых" совершенно не получалось до самого перерыва.

Зато первая же атака "Ахмата" в начале второй половины стала результативной. После подачи слева удар в падении головой Мирослава Богославаца голкипер отразил, а Конате с шести метров мимо пустого угла не промахнулся - 0:1, 46-я минуте. Это девятый гол форварда из Буркина-Фасо в чемпионате.

Понятно, "быки" ринулись отыгрываться, однако сначала Шелия не дал забить с близкой дистанции Батчи, затем Кордоба сначала головой отправил мяч в перекладину, а вскоре угодил им в голкипера при выходе один на один.

Хотя Лечи Садулаев, в свою очередь, мог удвоить преимущество грозненцев, если бы не попал во вратаря из идеального положения.

Хозяева продолжали практически беспрерывно атаковать, однако "Ахмат" серьезных промахов в защите не допускал, а Шелия вообще действовал безупречно, отражая все доходившие до него мячи.

В результате "Краснодар" в очередной раз в своей истории проиграл в ключевом для себя матче и, скорее всего, выбыл из золотой гонки. "Зенит" может обойти "быков" уже в понедельник, а завтра "Динамо" в случае победы дома над "Сочи" также догонит южан по набранным очкам (50).

А вот для "Ахмата", который набирает 42 балла и сохраняет десятую позицию в первенстве, выигрыш в столице Кубани может стать решающим в борьбе за выживание в РПЛ.