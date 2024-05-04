Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вуоверхэмптон»

Сегодня, 4 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 5:1.

Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу «Манчестер Сити». Все три мяча в первой половине игры забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Отметим, что два из них были забиты с 11-метровой отметки. На 53-й минуте южнокорейский форвард Хван Хи Чан сократил отставание «Вулверхэмптона» до двух мячей. Однако уже через минуту Холанд забил свой четвёртый гол. На 85-й минуте Хулиан Альварес сделал счёт 5:1.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше. «Вулверхэмптон» с 46 очками идёт 11-м.