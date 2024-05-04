«Ноттингем Форест» подал в суд на Sky Sports из-за Гари Невилла

«Ноттингем Форест» подал в суд на Sky Sports из-за высказывания эксперта канала и бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла, который сравнил клуб с «мафиозной бандой». Об этом сообщает Daily Mail.

После матча 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2) владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис обвинил судью VAR Стюарта Эттуэлла в предвзятости по отношению к его клубу, из-за неназначения трёх пенальти в ворота «ирисок».

Кроме того, «Ноттингем Форест» опубликовал заявление, в котором cообщил, что уведомил уполномоченный орган об интересе Эттуэлла в таком результате из-за того, что он является фанатом «Лутон Таун» — конкурента «Эвертона» в борьбе за выживание в АПЛ.

Невилл сказал: «Это похоже на заявление мафиозной банды». Cпустя некоторое время Sky Sports удалил этот комментарий.