Хет‑трик Роналду помог «Аль‑Насру» разгромить «Аль‑Вехду»

«Аль‑Наср» с крупным счетом победил «Аль‑Вехду» в матче 30‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча в Эр‑Рияде завершилась со счетом 6:0. Хет‑трик оформил Криштиану Роналду, по мячу забили Отавио, Мохаммед аль‑Фатил и Садио Мане, который также записал в актив две голевые передачи.

«Аль‑Наср» с 74 очками занимает второе место в чемпионате, у лидирующего «Аль‑Хиляля» на девять очков больше. «Аль‑Вехда» (32) идет 12‑й.