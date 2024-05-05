Хосеп Гвардиола: я очень люблю «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с поиском «Баварией» нового тренера, а также рассказал о своей симпатии к мюнхенскому клубу.

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«Они найдут тренера, это вопрос времени. Они выберут правильного тренера, в зависимости от того, как они хотят играть, от игроков, которые у них есть, и от всего остального. Иногда это бывает сложнее, но они найдут его. У «Баварии» всегда есть ресурсы, люди в руководстве очень умные, поэтому они найдут того, кто им подходит.

Именно этого я и желаю, потому что я очень люблю этот клуб. Мне было так хорошо в этом городе, и у меня там действительно хорошие друзья», — приводит слова Гвардиолы Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий «Баварию» на текущий момент, покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появились слухи, что при определённых обстоятельствах Тухель может остаться в «Баварии».

Кроме того, сообщается, что на текущий момент спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ищет нового тренера мюнхенского клуба среди трёх кандидатов: Хулена Лопетеги, находящегося без клуба, Роджера Шмидта, возглавляющего «Бенфику», и Эрика тен Хага — главного тренера «Манчестер Юнайтед».