Президент Ла Лиги обратился к «Реалу» после объявления о досрочном чемпионстве

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас опубликовал пост, в котором поздравил мадридский «Реал» с досрочным чемпионством в чемпионате Испании сезона-2023/2024.

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«Поздравляю мадридский «Реал». Победа в Ла Лиге – это упорство, планирование, мастерство и совершенствование. Заслуженный титул для всех, кто является частью клуба и усердно работает ради таких моментов», – написал Тебас в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 4 мая 2024 года, прошёл матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение сине-гранатовых позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему «Кадис» (3:0), досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024.

Отметим, в предыдущий раз «Королевский клуб» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.