«Это катастрофа!»: российский футболист рассказал, что его шокировало в Европе

Полузащитник тольяттинского "Акрона" Никита Глушков рассказал о жизни в Словакии во времена выступлений за "Славой Требишов" в местном чемпионате. Его слова передает Metaratings.

"В том городе было население около 30 тысяч, и треть — цыгане. По вечерам было опасно гулять — вдруг кто-то из-за угла выпрыгнет. В Европе все очень рано закрывается? Это вообще катастрофа! Там еще и по выходным ничего не работает. Один раз ко мне приехала моя девушка на 10 дней. У нас закончилась обычная вода, мы приходим в магазин — а там все закрыто до следующего дня. В итоге мы как бедолаги кипятили воду в ковше", - сказал Глушков.

В России Глушков поиграл за "Сибирь", "Урал", "Балтику" и "Енисей". В 2024 году он перебрался в "Акрон", который претендует на выход в Российскую премьер-лигу.

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Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев ("Гавр") и Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"). Несколько лет во французском "Монако" выступает Александр Головин, а в итальянской "Аталанте" - Алексей Миранчук.