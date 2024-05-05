Футболист потерял сознание после удара мячом в голову

Футболист «Моленбека» Жефф Рен‑Аделед по ходу матча чемпионата Бельгии против «Шарлеруа» потерял сознание, сообщает L’Equipe.

В одном из эпизодов после сильного удара мяч попал в лицо полузащитнику. 26‑летний французский хавбек потерял сознание, его унесли на носилках.

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Рен‑Аделед находился без сознания около 10 минут и был экстренно отправлен в больницу. Тренер «Моленбека» Янник Феррейра опасался «кровоизлияния в мозг» у футболиста, но пессимистические прогнозы не подтвердились. Рен‑Аделед пришел в сознание и находится в больнице в стабильном состоянии.