В «Реале Сосьедад» высказались о будущем Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о будущем российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Его слова приводит Sport24.

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По словам представителя клуба, в команде рассчитывают на футболиста.

«Не в наших планах отдавать Захаряна в аренду этим летом», — заявил Мундуате.

Ранее Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании.

«Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», — рассказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 36 матчей во всех турнирах. Атакующий полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2029 года.