Роналду может стать одноклубником Месси

Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм изучает возможность трансфера нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в американский клуб. Об этом сообщает журналист Абдулазиз Аль-Осаими.

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По информации источника, Бекхэму очень нравится идея с тем, чтобы объединить в одном клубе Роналду и аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, осенью 2022 года, когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», СМИ сообщали, что Бекхэм уже проводил переговоры с португальским нападающим.