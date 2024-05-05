Роналду может стать одноклубником Месси

Роналду может перейти в «Интер Майами» — журналист Абдулазиз Аль-Осаими
Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм изучает возможность трансфера нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в американский клуб. Об этом сообщает журналист Абдулазиз Аль-Осаими.
По информации источника, Бекхэму очень нравится идея с тем, чтобы объединить в одном клубе Роналду и аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Напомним, осенью 2022 года, когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», СМИ сообщали, что Бекхэм уже проводил переговоры с португальским нападающим.
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