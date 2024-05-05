«Пари НН» сделал официальное предложение Мостовому

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» сделал предложение о сотрудничестве бывшему полузащитнику «Сельты» и сборной России Александру Мостовому.

© Спорт день за днем

«Хоть сегодня пусть приезжает, а после матча сможет вместе с командой поехать на базу, где пообщается, передаст опыт. В клубе открыты ворота, мы готовы разместить, сопроводить, организовать комфортные условия. Клуб делает официальное приглашение», – приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Вчера, 4 мая, «Пари НН» объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера. Сербский специалист сменил на этой должности Сергея Юрана, который был уволен 29 апреля после шести поражений подряд.

Мостовой завершил профессиональную карьеру в 2005 году. В последние годы экс-футболист неоднократно заявлял о намерении начать тренерскую карьеру.

После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками. Команда находится в двух очках от зоны стыковых матчей. В оставшихся четырех турах нижегородцам предстоит сыграть против «Спартака» (5 мая, дома), «Сочи» (12 мая, на выезде), ЦСКА (20 мая, дома) и «Крыльев Советов» (25 мая, на выезде).