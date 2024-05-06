Пять известных тренеров отказались возглавить «Баварию»

Хулен Лопетеги отказался от работы в «Баварии» ради «Вест Хэма», который идет на девятом месте в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

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Как утверждает источник, Лопетеги знает об интересе «Баварии», но стороны не приступали к конкретным переговорам. Специалист исключает возможность возглавить «Баварию». Испанец ведет переговоры с «Вест Хэмом» и отдает предпочтение клубу из АПЛ.

Лопетеги находится без работы с 2023 года. Последним его клубом стал английский «Вулверхэмптон». Также он ранее возглавлял «Севилью», мадридский «Реал», сборную Испании и «Порту».

Испанец стал как минимум пятым тренером, который отказал «Баварии». Ранее предложения от мюнхенцев отклонили Хаби Алонсо, Ральф Рангник, Юлиан Нагельсманн и Унаи Эмери.

«Бавария» под руководством Тухеля в этом сезоне потеряла шансы на очередное чемпионство впервые за последние годы. Команда в этом туре уступила на выезде «Штутгарту». Мюнхенцы рискуют потерять даже серебряные медали.