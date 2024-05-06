Мостовой: гол Тюкавина нельзя назвать шедевральным

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о забитом мяче нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в игре с «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ. Напомним, форвард отправил мяч в сетку ворот сочинцев, пробив по нему пяткой.

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