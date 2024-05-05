«Ливерпуль» уверенно обыграл «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 36‑го тура чемпионата Англии.

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Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах, Эндрю Робертсон, Коди Гакпо и Харви Эллиотт. У гостей голы в активе Ришарлисона и Сон Хын‑Мина.

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Тоттенхэм» (60), продливший серию поражений в АПЛ до четырех матчей, идет пятым.

В следующем туре команда Юргена Клоппа 13 мая сыграет на выезде против «Астон Виллы», «Тоттенхэм» 11 мая примет «Бернли».