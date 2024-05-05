Умер главный тренер сборной Аргентины по футболу на победном ЧМ 1978 года

Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Сесар Луис Менотти умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.

Причины смерти не сообщаются.

Менотти возглавлял сборную Аргентины с 1974 по 1983 год, под его руководством команда выиграла домашний чемпионат мира в 1978 году, эта победа стала для аргентинцев первой на мировых первенствах. С 1983 по 1984 год Менотти тренировал испанскую "Барселону" с которой стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании. Также специалист возглавлял аргентинские клубы "Бока Хуниорс", "Индепендьенте", "Росарио Сентраль", итальянскую "Сампдорию", испанский "Атлетико" и сборную Мексики.