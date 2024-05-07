Ривалдо высказался о ситуации с нападающим «Барселоны» Роке

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о ситуации с игровым временем форварда Витора Роке. Напомним, агент футболиста заявил, что нападающий уйдёт из «Барселоны», если не будет играть.

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«Я думаю, что Витору Роке не хватает возможностей проявить себя. Они дали очень мало минут игроку, который отлично проявил себя в бразильском чемпионате. Он очень молод, но не имеет необходимых возможностей, чтобы показать свой футбол. Он хороший игрок, у него есть будущее. Теперь они считают, что игрок не будет полезен клубу, поэтому ищут трансфер. Со стороны я не знаю, что именно произошло, и не знаю, как он выглядит на тренировках, чтобы понять, заслужил ли он шанс. Но мы знаем, что он делал в «Атлетико Паранаэнсе» и в чемпионате Бразилии, в котором он играл», — приводит слова Ривалдо Marca.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча.