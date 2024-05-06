27-й тур РПЛ завершится матчами с участием "Зенита" и ЦСКА

Программа 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Урал" - "Балтика", "Факел" - "Зенит", ЦСКА - "Рубин" и "Локомотив" - "Ростов".

Матчем тура РПЛ обозначила игру между московским ЦСКА и казанским "Рубином", встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 20:30 мск. Команды являются соседями по турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 38 очками занимает восьмое место, "Рубин" с 37 очками располагается на девятой позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась вничью со счетом 0:0.

Большой интерес у футбольной аудитории проявляется в последнее время к полузащитнику "Рубина" Руслану Безрукову. 24 апреля казанская команда на выезде обыграла петербургский "Зенит" со счетом 2:0 в матче 24-го тура РПЛ. После игры в эфире "Матч ТВ" Безруков в шутку сказал, что ждет от "Краснодара" "денег на карту". Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике РФС, заседание пройдет после майских праздников.

Прошлый матч между ЦСКА и "Рубином" в Москве, который прошел 20 марта 2022 года, завершился победой армейского клуба со счетом 6:1. В последний раз "Рубин" на выезде обыграл ЦСКА 22 августа 2020 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанской команды. ЦСКА подходит к игре с серией из четырех матчей без побед во всех турнирах (две ничьих, два поражения), в последний раз армейский клуб выиграл у "Балтики" (2:0) в матче Фонбет - Кубка России 16 апреля.

Также в понедельник московский "Локомотив" на своем поле сыграет с "Ростовом", встреча начнется в 20:30 мск. Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. "Ростов" с 40 очками располагается на седьмой позиции. "Локомотив" и "Ростов" проведут четвертый матч в этом сезоне, ростовчане победили в матче первой части чемпионата России (1:0). В Кубке России команды обменялись победами, "Ростов" дома был сильнее со счетом 2:1, "Локомотив" на своем поле выиграл со счетом 3:1.

"Зенит" в борьбе за чемпионство

В другом матче дня петербургский "Зенит" на выезде сыграет с воронежским "Факелом", игра начнется в 18:00 мск. Встреча первой части чемпионата России завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0. "Зенит" продолжает борьбу за чемпионство, в активе команды 50 очков, столько же у "Краснодара" и московского "Динамо". В случае равенства очков по итогам всех 30 туров чемпионата России места команд в итоговой таблице будут определяться по результатам личных встреч. В этом сезоне "Динамо" дважды обыграло "Зенит" (3:2, 1:0), но уступило "Краснодару" (1:3). "Зенит" обыграл "Краснодар" (2:1), вторая игра завершилась вничью (1:1). В 30-м туре РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграет с "Динамо".

"Факел" же продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ, команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 27 очками. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, проведут стыковые матчи с четвертой и третьей командами Мелбет - Первой лиги соответственно. Игры пройдут 29 мая и 1 июня.

Занявшие в таблице РПЛ 15-е и 16-е места следующий сезон проведут в Первой лиге, их заменят две лучшие команды второго по силе дивизиона чемпионата России.

В первой игре дня "Урал" на своем поле сыграет с "Балтикой", встреча начнется в 15:45 мск. "Урал" с 25 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ. "Балтика" с 26 очками располагается на 14-й позиции. Игра команд в первом круге завершилась победой "Урала" со счетом 1:0.

Программа 27-го тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день "Оренбург" дома обыграл "Крылья Советов" (2:1), грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Краснодар" (1:0). 5 мая "Динамо" на своем поле оказалось сильнее "Сочи" (3:2), "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Пари НН" (0:0).