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Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» пожаловался на размер пенсии.

Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии
© РИА Новости

Российский специалист заявил, что получает около 21 тысячи рублей, добавив, что получает также небольшую сумму на несовершеннолетнюю дочь.

«Страшно сказать. Государство дает полторы тысячи за ребенка. На сникерс», — подчеркнул 65-летний Ташуев.

Тренер возглавлял «Факел» с сентября 2023 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда занимала 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 26 встречах.

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19 марта бывший российский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал о выживании на пенсию. Хусаинов заявил, что его пенсия составляет 22 тысячи рублей.

Футбол
Сергей Хусаинов
Сергей Ташуев
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