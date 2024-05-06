Кирьяков объяснил отставку с поста главного тренера «Ленинградца»

Известный российский тренер Сергей Кирьяков объяснил свою отставку с поста главного тренера «Ленинградца». Специалист возглавлял команду с июня 2021 года. Под его руководством «Ленинградец» год назад досрочно стал победителем Второй лиги.

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