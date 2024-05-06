Мостовой: Илич более крутой тренер, чем Абаскаль

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначении Саши Илича на пост главного тренера «ПАРИ НН».

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В качестве футболиста Илич выступал за «Сельту» в 2004 году.

— Если честно, с первого раза не вспомнил, что Илич играл со мной в «Сельте». А потом посмотрел — да, действительно был у нас, Антич его взял в аренду. Многого про Илича не помню, но знаю, что он был хорошим футболистом — легенький, быстрый, играл под нападающим. Думаю, его тогда и брали в «Сельту» на помощь мне — все‑таки игр много, напряжение большое. Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено. Как бы хорошо ни играл в другой вид спорта, но я же не профессионал в этом. А не говоря уже об Абаскале, который в футбол никогда в жизни не играл. Это касается и других тренеров. Так придумала природа. Я же не виноват, что в пять лет выбрал футбол. Природа так наградила. Было бы неплохо, если бы Илич вспомнил про меня, предложил встретиться, пообщаться. Войти в его штаб? Пускай звонят, пишут. Мой телефон свободен 24 часа в сутки, —приводит слова Мостового Sport24.

В субботу «ПАРИ НН» объявил, что новым главным тренером команды стал Илич. Контракт с 46‑летним сербом рассчитан на полтора года, в должности он сменил Сергея Юрана.