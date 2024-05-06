Мбаппе принял вызов Болта на забег

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе оценил свои шансы в забеге на 100 метров с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом. Его слова приводит RMC Sport.

© Lenta.ru

Болт ранее рассказал о вдохновляющем его Мбаппе и заявил, что хотел бы посоревноваться с ним в беге. Футболист принял вызов, отметив, что всегда восхищался ямайцем.

По мнению Мбаппе, у него нет шансов в гипотетическом забеге с Болтом.

«Но ради развлечения было бы неплохо попробовать. Почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-нибудь приятное», — добавил он.

Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Он завершил карьеру в 2017 году.