Черчесов назвал самых талантливых футболистов, с которыми успел поработать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире МАТЧ ПРЕМЕЬР назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему довелось работать.

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— Я бы сказал так: Вальбуэна в «Динамо». Потому что он дал мне по‑другому взглянуть на работу. Когда у тебя такой игрок появляется, то ты должен иначе на футбол посмотреть. Если ты останешься там же, то значит, его качества нивелируются. Из российских футболистов… Юра Жирков, допустим. Он футбольный человек. На любой позиции играл одинаково. Головин? Можно какие‑то параллели с Вальбуэна провести, — сказал Черчесов в эфире программы «Человек из футбола» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в 2023 году.