Агент Юри Алберто продолжает работу с «Зенитом». К лету он готовит трансфер, о котором уже мечтали в Петербурге

Футбольный агент Андре Кюри заявил, что Родриго Нестор всё-таки может продолжить карьеру в России. «Есть шанс, что летом Родриго перейдет в «Зенит», - цитирует агента «РБ Спорт».

Об интересе чемпионов России к 23-летнему полузащитнику «Сан-Паулу» сообщалось и год назад, и в минувшее зимнее трансферное окно. Его готовили на замену Венделу, когда тот собрался во «Фламенго». Но, как известно, переход сорвался, Вендел остался в «Зените», а про Нестора стали рассказывать, что им, помимо «Зенита», интересуются «Лион», «Бетис» и «Торино». Возможно, всё это были агентские игры – попытка повысить цену вопроса. «Сан-Паулу» предлагал «Зениту» 10 млн евро. Кюри вообще говорил о 15 млн.

Сейчас Нестор оценивается в 9 млн по Transfermarkt. Это из-за того, что игрок пропустил много матчей, травмировав колено. Контракт Нестора в «Сан-Паулу» действует до февраля 2028-го. Родриго - воспитанник этого клуба.

Почему так много разговоров об этом игроке? Считается, что его можно использовать и как «десятку», и на позиции опорника в роли глубинного плеймейкера. Он хорошо играет в пас, принимает нестандартные решения, отлично читает игру, грамотно открывается и ловко уходит от соперников. У него приличный удар. Минус один – Нестор еще не играл за пределами Бразилии, наверняка потребуется время на адаптацию.

Агент Андре Кюри давно работает с «Зенитом», это он устраивал аренду форварда Юри Алберто из «Зенита» в «Коринтианс», в результате полноценного контракта, заключенного позже, петербуржцы получили не только 50 процентов прав на не захотевшего играть в России Алберто, но и Густаво Мантуана с Педро, а также Роберта Ренана и Ду Кейроса, также пребывающих снчас в аренде.