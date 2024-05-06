Футболиста сборной Малайзии облили кислотой

Футболиста сборной Малайзии Файсала Халима облили кислотой.

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Инцидент произошел 5 мая в торговом центре в городе Петалинг-Джая. По подозрению в этом преступлении был арестован 20-летний мужчина.

Нападающий сборной Малайзии и «Селангора» Халим получил ожоги второй степени на шее, плече, руке и груди. Сейчас он находится в стабильном состоянии и проходит лечение в частной больнице.

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Мотив нападения выясняется. Полиция взяла показания у трех человек, включая потерпевшего.

Султан штата Селангор Шарафутдин Идрис выразил обеспокоенность в связи с этим нападением.

«Его Королевское Высочество, как покровитель футбольного клуба «Селангор», и раджа Селангора Муда Тенгку Амир Шах, как менеджер футбольного клуба «Селангор», решительно осуждают этот аморальный поступок. Его Королевское Высочество разочарован и расценивает инцидент как чрезвычайный, поскольку он затронул жизни спортсменов. Его Королевское Высочество обеспокоен тем, что, если работу по этому инциденту не провести должным образом в ближайшее время, это может привести к еще худшим последствиям в будущем», – говорится в заявлении властей.

Султан хочет, чтобы полиция изучила возможность того, что это нападение было организовано группой, участвующей в акциях гражданского неповиновения или футбольном хулиганстве.