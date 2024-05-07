Хуммельс рассказал, как «Боруссия» собирается играть против Мбаппе

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс рассказал, как его команда собирается играть против нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

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Первый матч прошел в Дортмунде и завершился со счетом 1:0. Голом отметился немецкий нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг.

— Защищаться против него можно только всей командой. Учитывая его уникальную скорость, против него невозможно играть индивидуально. Но Килиан — это лишь часть единого целого. Нужно следить и за другими футболистами соперника, — приводит слова Хуммельса сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 7 мая в Париже. Победитель двухраундового противостояния в финале турнира 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне сыграет с победителем пары «Бавария» — «Реал». В первой игре в Мюнхене была зафиксирована ничья 2:2.