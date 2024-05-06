Нестор может перейти в «Зенит» летом

Агент бразильского полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Андре Кюри высказался о возможном переходе игрока летом в «Зенит».

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«Да, есть шанс, что летом Родриго перейдет в «Зенит», – приводит слова Кюри «РБ Спорт».

В июле сообщалось об интересе «Зенита» к Нестору. По данным журналиста Андре Плихала, петербургский рассматривал возможность трансфера 23-летнего хавбека в случае ухода Вендела.

После 26-ти туров РПЛ сине-бело-голубые идут вторыми с 50 очками. Команда 15 раз одержала победу, шесть раз проиграла и пять раз сыграла вничью.