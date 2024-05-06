Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»

Известный российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». По его словам, время уходит, и самое лучшее время доказывать свою тренерскую состоятельность — это прямо здесь и сейчас. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном назначении в «Спартак» Станислава Черчесова, Валерия Карпина и ряда других специалистов. В данный момент красно-белых на временной основе возглавляет Владимир Слишкович.

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