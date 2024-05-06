Стало известно, до какого времени Промес будет сидеть в тюрьме Дубая

Юридический эксперт Dr Sarhan Almuani Advocates из ОАЭ Анна Макаренко рассказала о том, из-за чего игрок «Спартака» Квинси Промес может покинуть тюрьму в Дубае (ОАЭ). Ее слова передает Sport24.

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«Промес сидит в тюрьме ОАЭ по делу Interpol case. В суде ОАЭ закрыто внутреннее дело, касающееся ДТП, но дело Квинси по Interpol case ведется и вопрос по экстрадиции остается открыт. Промес будет находится в тюрьме ОАЭ до даты его экстрадиции в Нидерланды. Будет проводиться долгая процедура, и когда ее завершат, то Промес будет депортирован в Нидерланды в течение недели», — сказала Макаренко.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.