Футболист «Пари НН» объяснил, за счет чего команда останется в РПЛ

Футболистов «ПАРИ НН» отличает характер, команда сделает все необходимое, что поможет ей остаться в Российской премьер‑лиге (РПЛ), заявил «Матч ТВ» нападающий нижегородцев Николоз Кутателадзе.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

«ПАРИ НН» в воскресенье в домашнем матче 27‑го тура МИР РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» — 0:0. Команда прервала шестиматчевую серию поражений. Для главного тренера Саши Илича эта игра стала первой после назначения в нижегородский клуб.

— Ничья как‑то поможет в плане психологии, или шесть поражений подряд все равно перевешивают?

— Из позитива — мы сыграли на ноль. И то, что мы смогли прервать серию, тоже пойдет в плюс команде.

— Перед матчем со «Спартаком» вы провели только одну тренировку с новым тренером. На первый план выходил результат, а не качество футбола?

— Результат.

— Начали говорить о том, что «ПАРИ НН» припарковал «автобус». Не переживаете из‑за таких разговоров?

— Опять же, результат. Надо решить задачу, мы стараемся и выкладываемся на 200%.

— Весной команды из нижней части таблицы начали стабильно набирать очки. Удивлен такой рубке за спасение?

— Все хотят остаться в РПЛ, поэтому не удивлен.

— В чем преимущество «ПАРИ НН» над остальными командами, решающими задачу остаться в премьер‑лиге?

— В характере. Все вместе мы сделаем все необходимое, — сказал Кутателадзе «Матч ТВ».

Клуб занимает 11‑е место в таблице с 29 очками.

В следующем туре «ПАРИ НН» 12 мая на выезде сыграет против «Сочи».