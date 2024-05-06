Стало известно, в каком случае Дзюба выйдет на поле в матче с «Ростовом»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча красно-зеленых с «Ростовом» в 27-м туре Российской премьер-лиги. В комментарии ODDS.ru он выразил надежду, что в основном составе «железнодорожников» появится нападающий Артем Дзюба, добавив при этом, что форвард, скорее, выйдет на замену, если его команда будет проигрывать.

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«Хотелось бы видеть Дзюбу с первых минут. Для такого нападающего всегда есть шанс выйти и исправить ситуацию. Когда команда проигрывает или ведет, то такие нападающие, как Дзюба, всегда нужны, чтобы побороться, придержать мяч. Если «Локомотив» будет проигрывать, то Дзюба по-любому должен выйти на поле, чтобы спасти команду. А уедет ли он в Китай или переподпишет контракт, мы узнаем в конце сезона», — сказал Булыкин.

Рассуждая о том, в каком состоянии находятся команды, экс-футболист назвал «Локомотив» фаворитом встречи. Он выразил мнение, что на ростовчан может негативно повлиять недавнее поражение в Кубке России от «Балтики». Булыкин считает, что в противостоянии «Локомотива» и «Ростова» будет напряженная игра и обилие голов.

После 26 туров «Локо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко, на балл отставая от «Спартака» и на девять — от идущего третьим «Динамо». У «Ростова» 40 очков, команда Валерия Карпина расположилась на седьмой строчке. Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоится в понедельник, 6 мая, в Москве и начнется в 20:30 по столичному времени.