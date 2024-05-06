Роналду проводит самый результативный сезон за последние восемь лет

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит самый результативный сезон в своей карьере за последние восемь лет.

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4 мая Роналду забил три мяча в ворота клуба «Аль-Вахда». Теперь на его счету в сезоне-2023/24 45 мячей. Это лучший показатель результативности для Роналду с сезона-2015/16. Тогда он отличился 51 раз, выступая за мадридский «Реал».

Роналду продолжает сохранять лидерство в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 32 гола. Также на его счету 10 результативных передач.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.