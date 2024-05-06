Тренер "Балтики" Игнашевич назвал позорным судейство в матче с "Уралом"

Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич подверг критике работу арбитров в матче 27-го тура РПЛ против "Урала".

В понедельник в Екатеринбурге "Урал" принимал "Балтику" и победил со счетом 2:1. Этот успех позволил екатеринбуржцам опередить команду Сергея Игнашевича в турнирной таблице.

После матча главный тренер калининградцев подверг критике работу бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

"Ключевой эпизод - судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистели фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент - это позорное судейство. Так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ, - сказал Игнашевич в эфире "Матч ТВ".

За публичную критику работы арбитров Игнашевичу может грозить наказание.